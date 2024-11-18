Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Şennur A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Şennur A. (49), yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Hayrullah B. (55) yönetimindeki 34 FSG 602 plakalı kamyonet, sürücünün 16'ncı Mobilya Sokağa dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Şennur A.'ya çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kamyonet sürücüsü Hayrullah B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yılında anılıyor!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        Maskeli adamlar Windsor Kalesi'ne girdi!
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün

        Benzer Haberler

        Otobüs terminalinde tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı
        Otobüs terminalinde tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı
        Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan bekçi, kurtarılamadı
        Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan bekçi, kurtarılamadı
        Çalma hevesiyle eline aldığı bağlamayı 33 yıldır üretiyor
        Çalma hevesiyle eline aldığı bağlamayı 33 yıldır üretiyor
        Bursa'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaraland...
        Bursa'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaraland...
        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı