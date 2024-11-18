Otobüste kadını bıçaklayan şüpheli yakalandı

BURSA'da önceki gün özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.’yi (44) kalçasından bıçaklayarak kaçan M.Y. (58), dün yakalandı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Kasım’da saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Başaran Mahallesi-Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile M.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K., tartıştığı M.Y.’nin bıçaklı saldırısında yaralandı. M.Y., olayın ardından otobüsten inip kaçtı. Sağ kalçasından bıçaklanan Gülay K., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan M.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.