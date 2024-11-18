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        Otobüste kadını bıçaklayan şüpheli yakalandı

        BURSA'da önceki gün özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:35
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        Otobüste kadını bıçaklayan şüpheli yakalandı
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        BURSA'da önceki gün özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.’yi (44) kalçasından bıçaklayarak kaçan M.Y. (58), dün yakalandı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Olay, 16 Kasım’da saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Başaran Mahallesi-Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile M.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K., tartıştığı M.Y.’nin bıçaklı saldırısında yaralandı. M.Y., olayın ardından otobüsten inip kaçtı. Sağ kalçasından bıçaklanan Gülay K., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan M.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        DİĞER YOLCULARA DA SATAŞMIŞ

        Görgü tanıkları polise, şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu, otobüsteki yolculara sataştığı, Gülay K.’yi de kendisine tepki göstermesi üzerine bıçaklayıp, o sırada durağa yanaşan otobüsten inip kaçtığı yönünde ifade verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Y.’yi, olaydan bir gün sonra, Başaran Mahallesi’nde yakaladı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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