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        Takip edip kuyumcuda vurdu, durdurduğu aracı gasbedip kaçtı

        BURSA'da kar maskeli şüpheli, takip ettiği Kamil M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:40
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        Takip edip kuyumcuda vurdu, durdurduğu aracı gasbedip kaçtı
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        BURSA’da kar maskeli şüpheli, takip ettiği Kamil M.’yi kuyumcuda alışveriş yaparken vurduktan sonra, gasbettiği kamyonetle kaçtı.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Fuar Caddesi’ndeki Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi’nde (BUTTİM) meydana geldi. Kar maskeli kişi, takip ettiği Kamil M.’yi kuyumcuda alışveriş yaparken bacağından vurdu. Şüpheli, ticaret merkezindeki güvenlik görevlileri ateş açınca kaçtı. Caddede seyir halindeki 16 GS 380 plakalı kamyoneti önüne geçerek durduran şüpheli, silahla tehdit edip, sürücüyü indirdikten sonra aracı gasbetti. Şüpheli, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kamyoneti terk edip, yaya olarak kaçtı.

        Kamil M., çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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