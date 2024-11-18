Takip edip kuyumcuda vurdu, durdurduğu aracı gasbedip kaçtı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Fuar Caddesi’ndeki Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi’nde (BUTTİM) meydana geldi. Kar maskeli kişi, takip ettiği Kamil M.’yi kuyumcuda alışveriş yaparken bacağından vurdu. Şüpheli, ticaret merkezindeki güvenlik görevlileri ateş açınca kaçtı. Caddede seyir halindeki 16 GS 380 plakalı kamyoneti önüne geçerek durduran şüpheli, silahla tehdit edip, sürücüyü indirdikten sonra aracı gasbetti. Şüpheli, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kamyoneti terk edip, yaya olarak kaçtı.

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