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        12 yaşındaki İdil'den 2 gündür haber yok (2)

        İDİL,4 GÜN ÖNCE KAYBOLAN BİR BAŞKA KIZ ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE BULUNDUBursa'da, 3 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan İdil Durgut, beraberinde 4 gün önce Küplüpınar Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Çisem Su Çiçek (14) ile birlikte Yıldırım ilçesinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 01:46 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:50
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        12 yaşındaki İdil'den 2 gündür haber yok (2)
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        İDİL,4 GÜN ÖNCE KAYBOLAN BİR BAŞKA KIZ ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE BULUNDU

        Bursa’da, 3 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan İdil Durgut, beraberinde 4 gün önce Küplüpınar Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Çisem Su Çiçek (14) ile birlikte Yıldırım ilçesinde bulundu. Polis ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışması sırasında Gökdere Köprüsü altında bulunan kayıp 2 kız çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesi alınan çocuklar, ailelerine teslim edildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yen verildi:

        “16.11.2024 günü evden ayrılmış olan ve aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan İdil DURGUT ve Çisem Su ÇİÇEK isimli çocuklar, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 18.11.2024 günü sağ salim bulunmuşlardır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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