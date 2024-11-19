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        Servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 02:22 Güncelleme: 19.11.2024 - 02:25
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        Servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin G. (54) yönetimindeki 16 S 6220 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Alican H. (55) idaresindeki 16 ASH 335 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alican H.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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