Sosyal medyada gündem olan Uludağ'daki çorba, kasesi 1000 TL'den servis edilecek

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki bir otelin restoranında satılan çorba, bu sezon da gündemde. Geçen 500 TL'ye satılan çorba, yeni sezonda kasesi 1000 TL'den tatilcilerin damak tadına sunulacak. İçerisinde kurutulmuş dağ mantarı ve ceviz olan çorbanın fiyatının maliyetlere göre uygun olduğunu söyleyen işletme müdürü Süleyman Güngör, "Abartılı bir şekilde fiyatı, ön plana çıktı. Lezzeti değil. Özel bir çorba, buraya has bir çorba" dedi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden, kayakseverlerin her yıl akın ettiği Uludağ, 1980 metreye uzanan pistleri ve doğasıyla değil, bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorbasıyla da gündemde. Adını Uludağ'dan alan, içinde aromatik yapraklı yeşillikler, kırmızı pancar, kırmızı damarlı pancar, kuzukulağı, mor kale yapraklarının yanı sıra gül marul ve endivyen maruldan oluşan maskolin yeşilliği, dağ kestanesi, nar ve tulum peynirinin harmanlandığı salatanın 700 TL olduğu menüde; beyaz peynir, dağ kekiği ve cherry domatesle yapılan dağ tostunun fiyatı 600 TL. Geçen sezon sosyal medyada gündem olan çorba ise kurutulmuş 3 çeşit dağ mantarı, ceviz, fesleğen ve dereotu ile hazırlanıp, kıtır ekmekle servisi yapılıyor.

'YÖRE İNSANININ TOPLADIĞI MANTARLARLA ÇORBAMIZI YAPIYORUZ' DHA muhabirinin de tadına baktığı çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine pişirildiğini ve kişiye özel olduğunu söyleyen işletme müdürü Süleyman Güngör, çorbada kilosu 6 bin TL'ye kadar çıkan, 3 farklı çeşit dağ mantarı bulunduğuna dikkat çekip, "Çorbamız hala menümüzde mevcut, bu sezon da aynı hizmeti vermeye devam edeceğiz. Çorbamızın içerisinde, buranın ormanlarında yetişen mantar çeşitleri var. Bir de ceviz var. Lezzetinin sırrı bizde saklı. Buradaki yöre insanının topladığı mantarlarla yapıyoruz çorbamızı. Onlardan alıyoruz mantarları. Burada birkaç işlemden geçtikten sonra, bu şekilde önümüze servis olarak geliyor. Mantarların bazıları buraya özgü, diğer alanlarda da olan mantarlar var tabii ki içinde" diye konuştu.

'LEZZETİ VE SUNUMU ÖN PLANA ÇIKSIN İSTERDİK' Dağ mantarı çorbasının kasesin bu sezon 1000 TL'den servis edileceğini söyleyen Güngör, "Çorba geçen sezon büyük bir patlama yaptı diyebiliriz. Bizim çorbamız zaten menümüzde mevcuttu. Abartılı bir şekilde fiyatı, ön plana çıktı. Lezzeti değil. Lezzeti ön plana çıksın, sunumu ön plana çıksın isterdik. Özel bir çorba, buraya has bir çorba. Maalesef fiyatı ön planda daha çok durdu. 1000 TL'den bu sene çorbamızı servis edeceğiz" dedi.