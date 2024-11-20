Tartıştığı eşini başına çekiçle vurup, ağır yaraladı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Cüneyt İ. (40), tartıştığı eşi Sümeyra İ.’yi (38) başına çekiçle vurup, ağır yaraladı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1’inci Mesudiye Sokak’ta meydana geldi. Mobilya firmasında çalışan Cüneyt İ., iddiaya göre sabah işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak kısa süre sonra eve geri döndü. Sümeyra İ., eşine neden eve geri döndüğünü sorunca sinirlenen Cüneyt İ., çekiçle eşinin başına defalarca vurdu. Sümeyra İ., başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, Cüneyt İ. kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, Sümeyra İ.’yi, yerde yaralı halde yatarken buldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Sümeyra İ.’nin kafatasında kırık olduğu belirlendi. Beyin cerrahi servisinde tedaviye alınan Sümeyra İ.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.