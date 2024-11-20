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        İplik fabrikasında kimyasal sızıntı; 19 kişi etkilendi, işçiler tahliye edildi (3)

        GAZDANETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 19'A YÜKSELDİBursa'nın Orhangazi ilçesindeki iplik fabrikasının boyahanesinde meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen işçilerin sayısının 19'a yükseldiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:52
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        İplik fabrikasında kimyasal sızıntı; 19 kişi etkilendi, işçiler tahliye edildi (3)
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        GAZDANETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

        Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki iplik fabrikasının boyahanesinde meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen işçilerin sayısının 19'a yükseldiği öğrenildi. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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