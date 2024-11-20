İplik fabrikasında kimyasal sızıntı; 19 kişi etkilendi, işçiler tahliye edildi (3)
GAZDANETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 19'A YÜKSELDİBursa'nın Orhangazi ilçesindeki iplik fabrikasının boyahanesinde meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen işçilerin sayısının 19'a yükseldiği öğrenildi.
GAZDANETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki iplik fabrikasının boyahanesinde meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alınırken, gazdan etkilenen işçilerin sayısının 19'a yükseldiği öğrenildi. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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