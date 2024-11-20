Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772’nci sokakta bulunan mobilya fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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