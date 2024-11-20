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        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

        BURSA'da mobilya fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 23:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:20
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        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
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        BURSA’da mobilya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 772’nci sokakta bulunan mobilya fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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