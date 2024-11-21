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        Ehliyetsiz sürücüsünün çarpıp kaçtığı trafik polisi yaralandı; kaza anı kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Enes Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 04:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 04:10
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        Ehliyetsiz sürücüsünün çarpıp kaçtığı trafik polisi yaralandı; kaza anı kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Enes Ç., (17) kamyonetle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan trafik polisi Çağrı Tuncay'a (48) çarptıktan sonra olay araçla birlikte yerinden kaçtı. Metrelerce sürüklenen Tuncay yaralanırken, yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat gece saatlerde Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Enes Ç. yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı Tuncay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen polis yaralandı. Olayın ardından sürücü Enes Ç., aracıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olduğu anlaşılan polis memuru Tuncay, sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonet sürücüsünün, hızla bir aracı geçtikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan trafik polisi Çağrı Tuncay’a çarptığı görüldü. Polis memuru yaklaşık 20 metre savrulurken, sürücünün kamyonetle birlikte olay yerinde kaçtığı görüntülere yansıdı.

        YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI ANLAŞILDI

        Kaza ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde kaçan şüpheliyi, park ettiği kamyonetin yakınında yakaladı. Sürücü Enes Ç.’nin ilk ifadesinde ehliyeti olmadığı için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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