Tekstil malzemesi üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 2'nci Emir Sokak üzerindeki tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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