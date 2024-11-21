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        Bursa'da, tartıştığı komşusunun aracını parçaladı

        BURSA'da E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 06:40 Güncelleme: 21.11.2024 - 06:45
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        Bursa'da, tartıştığı komşusunun aracını parçaladı
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        BURSA'da E.P. (28), tartıştığı alt komşusu C.B.(50)'nin park halindeki hafif ticari aracının parçalayıp kaçtı.

        Olay, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi'nde meydana geldi. Narlı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda oturan E.P. ile C.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.B. evine dönerken, E.P. yanına aldığı sopayla, C.B.'a ait sokak üzerinde park halinde olan hafif ticari aracın farını, camını ve aynasını kırdı. E.P., olay yerinden kaçarken, aracını parçalanmış halde gören C.B., polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri C.B.'nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, kaçan E.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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