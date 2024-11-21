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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye, 25 kilometrelik takibin sonunda 58 bin TL ceza

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 25 kilometre süren takibin ardından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 06:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 07:00
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye, 25 kilometrelik takibin sonunda 58 bin TL ceza
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 25 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 58 Bin 88 TL ceza yazıldı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 16 ANU 328 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarılarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi aracın peşine düştü. Tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, 25 kilometre süren takibin sonucu Mahmudiye Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan incelemede sürücü Arda Ö.'nün (19)ehliyeti olmadığı ve aracın çekme belgeli olduğu tespit edildi.

        Yakalanan sürücüye; 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, 'drift atmak' suçundan 32 bin 233 TL, 'makas atmak' suçundan 6 bin 439 TL, 'çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak' suçunda 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, araç otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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