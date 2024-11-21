Bursa'da mobilya fabrikasında yangının yol açtığı zarar, gün ağarınca ortaya çıktı

Merkez Osmangazi ilçesindeki koltuk ve sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Lodosun etkisiyle çevreye yayılan alevler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 173 ekip, 24 araç ve 60 personelle yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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