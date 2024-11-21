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        Bursa'da mobilya fabrikasında yangının yol açtığı zarar, gün ağarınca ortaya çıktı

        BURSA'da dün akşam koltuk ve sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının yol açtığı zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:06 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:10
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        Bursa'da mobilya fabrikasında yangının yol açtığı zarar, gün ağarınca ortaya çıktı
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        BURSA'da dün akşam koltuk ve sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının yol açtığı zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Merkez Osmangazi ilçesindeki koltuk ve sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Lodosun etkisiyle çevreye yayılan alevler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 173 ekip, 24 araç ve 60 personelle yaklaşık 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattığı yangının yol açtığı zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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