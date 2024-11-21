Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (2)

Bursa’da saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkilerken, Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki binadan kopan su tahliye borusu, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen Bayram Albayrak’ın (67) üstüne düştü. Başından yaralanan Albayrak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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