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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (2)

        BİNADANKOPAN BORU BAŞINA DÜŞTÜBursa'da saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkilerken, Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki binadan kopan su tahliye borusu, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen Bayram Albayrak'ın (67) üstüne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:25
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        Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi (2)
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        BİNADANKOPAN BORU BAŞINA DÜŞTÜ

        Bursa’da saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkilerken, Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki binadan kopan su tahliye borusu, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen Bayram Albayrak’ın (67) üstüne düştü. Başından yaralanan Albayrak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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