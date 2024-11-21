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        Eşini başına çekiçle vurup yaraladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrolle serbest

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Sümeyra İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:00
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        Eşini başına çekiçle vurup yaraladığı öne sürülen şüpheli, adli kontrolle serbest
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Sümeyra İ.’yi (38) başına çekiçle vurup, ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Cüneyt İ. (40), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cüneyt İ.’nin ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1’inci Mesudiye Sokak’ta meydana geldi. Mobilya firmasında çalışan Cüneyt İ., iddiaya göre sabah işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak kısa süre sonra eve geri döndü. Sümeyra İ., eşine neden eve geri döndüğünü sorunca sinirlenen Cüneyt İ., çekiçle eşinin başına defalarca vurdu. Sümeyra İ., başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, Cüneyt İ. ise kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, Sümeyra İ.’yi, yerde yaralı halde yatarken buldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Sümeyra İ.’nin kafatasında kırık olduğu belirlendi. Beyin cerrahi servisinde tedaviye alınan Sümeyra İ.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

        Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Cüneyt İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cüneyt İ.'nin ifadesinde, “Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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