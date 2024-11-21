TIR dorsesindeki boruların üzerine çıkan işçi düşerek ağır yaralandı

HasanBOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DH)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde TIR’ın dorsesinde yüklü alt yapı borularını indirmek isterken, dengesini kaybedip indirmeye çalıştığı boru ile birlikte yola düşen işçi Nihat Ç. (54), ağır yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında Üreğil Mahallesi’nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nce mahalledeki alt yapı çalışması için müteahhit firma tarafından TIR’la getirilen boruların boşaltılması çalışmasında firma çalışan Nihat Ç., dorseye çıktı. Nihat Ç., üstüne çıktığı borunun hareket etmesiyle dengesini kaybederek boruyla birlikte asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan Nihat Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan işçi, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Başına darbe aldığı belirtilen Nihat Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.