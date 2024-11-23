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        Site bahçesindeki köpeğe ayakkabı fırlatıp, tekme attı; o anlar kamerada

        BURSA'dabir kişi, site bahçesinde duran köpeğe ayakkabı fırlatıp tekme attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:20
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        Site bahçesindeki köpeğe ayakkabı fırlatıp, tekme attı; o anlar kamerada
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        BURSA'dabir kişi, site bahçesinde duran köpeğe ayakkabı fırlatıp tekme attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, sitenin bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp, kovaladı ardından tekme attı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekmenin ardından köpek kaçarken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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