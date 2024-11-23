Bursa'da kar; Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çayyaka Mahallesi'nde yoğun kar nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı sürücüler kayan araçların sürücülerine yardımcı olurken, belediye ekiplerine haber verdi. Kar kürüme aracı yolu açarken, saatlerce mahsur kalan sürücüler, yol temizleme çalışmasının ardından araçlarıyla yoluna devam etti.

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