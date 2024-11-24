Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, İnegöl Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

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