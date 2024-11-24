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        Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evin en üst katında çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:50
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        Bursa'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evin en üst katında çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, İnegöl Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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