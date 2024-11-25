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        Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilin sürücüsünün üst aramasında 30 gram 'selvi otu' olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:45
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        Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilin sürücüsünün üst aramasında 30 gram 'selvi otu' olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü Sefa D.'nin (30) yapılan üst aramasında, 30 gram 'selvi otu' olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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