Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü Sefa D.'nin (30) yapılan üst aramasında, 30 gram 'selvi otu' olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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