Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kaldığı otel odasında ölü bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde İlyas Orhan (38), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldığı otel odasında ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde İlyas Orhan (38), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Cuma Mahallesi 1’inci İsmail Efendi Caddesi’ndeki bir otele 23 Kasım günü giriş yapan İlyas Orhan, iddiaya göre görevliye 2 gün kalacağını ve rahatsız edilmek istenmediğini söyleyerek odasına yerleşti. Bugün otelden çıkış yapması beklenen Orhan’ın, resepsiyona inmemesi üzerine görevliler, saat 11.00 sıralarında odanın kapısını çaldı. Ancak içeriden ses gelmeyince polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Orhan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlyas Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlenendi. Orhan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Mor fularlarla sahneye çıkıp, besteledikleri şarkıyla kadına şiddete 'dur'...
        Mor fularlarla sahneye çıkıp, besteledikleri şarkıyla kadına şiddete 'dur'...
        Uludağ yamaçlarının kıvrımlı yolları beyaza büründü
        Uludağ yamaçlarının kıvrımlı yolları beyaza büründü
        Bursa'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Otomobil önce korkuluklara ardından bariyere çarptı: 1 yaralı
        Otomobil önce korkuluklara ardından bariyere çarptı: 1 yaralı
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu...