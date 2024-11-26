Karlar arasındaki suda ısınıp, şifa arıyorlar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde doğal mineralli su arama kazısında bulunan ve 14 yıldır hiç durmadan akan su, bölge halkına doğanın ortasında kaplıca ortamı sunuyor. Karlar arasındaki gölette biriken suya girenler, sıfırın altında 2 derecede termal keyfi yaşarken, cilt hastalıklarına da şifa arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 2010 yılında bir firma, doğal mineralli su aramak için kazı yaptı. Ancak mineralli su yerine 55 derece sıcaklığı olan kaynak suyu çıkınca firma bölgeden ayrıldı. Bir gölette biriken sıcak su kaynağı da kaderine terk edildi. Zamanla sıcak su oranının artması, bölge halkının dikkatini çekti. Son 14 yıldır da gölette durmadan akan ve biriken sıcak suda vatandaşlar, şifa aramaya başladı. İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki traverten haline gelen su göleti, farklı şehirlerden gelenlerin de uğrak yeri oldu.