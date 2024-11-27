25 yıl hapisle aranan firari hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ‘Çek dolandırıcılığı’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arafat K. (30), evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 milyon lira sahte çeki piyasaya sürdüğü belirlenen ve ‘Çek dolandırıcılığı’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arafat K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kaldığı evi belirleyen ekipler, Cumhuriyet savcısından alınan talimatla adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, şüpheliyi, baskınlara karşı saklanmak için yaptığı, oturma odasında bulunan dolap şeklindeki gizli bölmede yakaladı.