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        25 yıl hapisle aranan firari hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Çek dolandırıcılığı' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arafat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:25
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        25 yıl hapisle aranan firari hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ‘Çek dolandırıcılığı’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arafat K. (30), evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 milyon lira sahte çeki piyasaya sürdüğü belirlenen ve ‘Çek dolandırıcılığı’ suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Arafat K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kaldığı evi belirleyen ekipler, Cumhuriyet savcısından alınan talimatla adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, şüpheliyi, baskınlara karşı saklanmak için yaptığı, oturma odasında bulunan dolap şeklindeki gizli bölmede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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