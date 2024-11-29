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        Firari hükümlü, maç bitince gözaltına alınması için polise yalvardı

        BURSA'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş (25), AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasını izlediği sırada saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:40
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        Firari hükümlü, maç bitince gözaltına alınması için polise yalvardı
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        BURSA'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş (25), AZ Alkmaar-Galatasaray karşılaşmasını izlediği sırada saklandığı evde yakalandı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen, polise, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvaran hükümlü gözaltına alındı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 24 kaydı olan ve 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Aktaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Bağlaraltı Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit eden SÖS Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Eve dün saat 22.00 sıralarında baskın yapan ekipler, şüpheliyi AZ Alkmaar-Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını izlerken yakaladı. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Aktaş, evine baskın yapan polislere, "Maç sonuna kadar bekleyin" diyerek yalvardı. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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