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        Ziraat mühendisi, tarlasında yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif objelere dönüştürüyor

        BURSA'da, Ziraat Mühendisi Ahmet Salih Peker (45), iş stresinden uzaklaşmak için 7 yıldır su kabaklarını işleyerek abajur, avize, gramofon ve çeşitli hediyelik objeler üretiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:40
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        Ziraat mühendisi, tarlasında yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif objelere dönüştürüyor
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        BURSA’da, Ziraat Mühendisi Ahmet Salih Peker (45), iş stresinden uzaklaşmak için 7 yıldır su kabaklarını işleyerek abajur, avize, gramofon ve çeşitli hediyelik objeler üretiyor. Kendilerine ait 1 dönüm araziye süs eşyası yetiştirmek için su kabağı eken Ahmet Salih Peker, “Bu iş benim için tutku oldu. İlgi duyanlara eğitim de veriyorum. Bu zamana kadar 100'den fazla avize, abajur yaptım” dedi.

        Bursa’da yenilenebilir enerji alanında şirket ve tesislere üretim danışmanlığı yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Salih Peker, iş stresinden uzaklaşmak için, baba mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. Zeytinlikleri olan Peker, Kestel ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki satın aldığı tarlada su kabağı yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği kabakları dekoratif eşyalara dönüştüren Peker, 7 yıldır, Osmangazi ilçesi Tarihi Tahtakale Mahallesi’ndeki atölyesinde, su kabaklarını işleyerek ürettiği anahtarlık, abajur, avize ve gramofon gibi çeşitli hediyelik objeleri, 10 lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıyor.

        ‘BU İŞ BENİM İÇİN TUTKU OLDU’

        İş stresinden uzaklaşmak için edindiği hobisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü söyleyen Ahmet Salih Peker, ilgi duyan müşterilerine eğitim verdiğini ve firmalara danışmanlık hizmeti yaptığı ofisini de kendi ürettiği objelerle dekore ettiğini belirterek, “Bu iş benim için tutku oldu. İlgi duyanlara eğitim de veriyorum. Bu zamana kadar 100'den fazla avize, abajur yaptım. Danışmanlık hizmeti verdiğim ofisimi de obje haline dönüştürdüğüm su kabaklarıyla süslediğim, tarihi binaya taşıdım. Ayrıca bu zamana kadar 20 kişiye bu konuda eğitim verdim. Su kabağı bulmakta zorluk çekiyordum. Bu sorunu da 1 dönüm tarlamıza su kabağı ekerek aştım. Önümüzdeki günlerde işlediğim su kabaklarını internet ortamında satmayı düşünüyorum” diye konuştu.

        ÇOCUKLUK ANILARINDAN ESİNLENDİ

        Kabak işleme sanatına merakının, çocukluk yıllarından geldiğini dile getiren Peker, “Çocukluğumuzdaki su kabağı ile ilgili hatıralarımız aklımıza geldi ve böyle bir ürünün sanata dönüşmesi, bizim çok hoşumuza gitti. Çocukken köyde pekmez yapımında, su kabaklarından uzun saplı maşrapa şeklinde pekmez kapları yapılırdı. Çok hoş bir şeydi. Bu yüzden böyle bir sanatı yapmak istedim” dedi.

        İŞ STRESİNDEN UZAKLAŞMAK İÇİN SU KABAĞI İŞLİYOR

        Danışmanlık ve mühendisliğin dışında, el sanatıyla uğraşmanın kendisini dinlendirdiğini de belirten Peker, şunları söyledi:

        “İş hayatının stresi çok fazla. Yoğun iş stresi altında insanlar kafa dinlemek için farklı işler arıyor. Biz de işimizin kıymetini bilip, işimize dört elle sarılıyoruz. Bizim normal bir ofisimiz vardı ama tarihi ve otantik bir mekanda çalışmak daha hoşumuza gidince, ofisimizi kapatıp burayı şirket merkezi yaptık. Enerji projelerimizi ve danışmanlığını yaptığımız tesislerle ilgili çalışmalarımızı da burada yapıyoruz. Burada bir yandan su kabağı işleyip, üzerine ürün yapıp, ders verirken, diğer yandan da mühendislikle ilgili işlerimizi de devam ettiriyoruz.”

        ‘ÇOCUKLARIMIN GELİŞİMİ İÇİN ÇOK FAYDASI OLDU’

        Sanatının, 2 çocuğunun gelişimi için de faydası olduğunu belirten Ahmet Salih Peker, “Biz buraya başladığımızda dükkanın formu böyle değildi. Buranın revizesini ailem ve çocuklarımla yaptığımızda baktım ki güzelleşmeye ve onların yorumlarını yansıtmaya başladı. Bunun da çocuklarımın gelişimi için çok faydası oldu. Çocuklar, yaptıkları ürünlerin satılması ve ortaya bir ürün çıkarmanın güzelliğini gördüklerinde, daha fazla yeni şeyler yapmaya hevesli oldular” ifadelerini kullandı.

        ‘YURT DIŞINDAN TALEP ÇOK’

        Kendi tarlasında ürettiği su kabaklarını, kodlamasını da kendisinin yaptığı bir e-ticaret sitesinde satışa sunacağını da dile getiren Peker, “Bu seneye kadar kabakları fide ya da tohum olarak verip ürettiriyorduk. Bu yıl ise kendimiz üretmek istedik ve bir dönümlük arazide kendi tarımımızı kendimiz yapıp, kendimiz ürettik. Üretimini yaptığımız objelerin satışını, bu zamana kadar dükkandan yapıyorduk. Fakat şu anda bir e-ticaret sitesinin kurulum aşamasındayız. Çünkü Bursa dışından ve yurt dışından talep çok. Ürünlerin örneklerini görmek istiyorlar. Şu anda bir e-ticaret sitesi üzerinde çalışmamız var” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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