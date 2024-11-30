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        Bursa'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

        BURSA'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, 2 kişinin altınlarını çalmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 02:11 Güncelleme: 30.11.2024 - 02:15
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        Bursa'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
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        BURSA'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, 2 kişinin altınlarını çalmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 26 Kasım günü Osmangazi ilçesinde bulunan iki ayrı ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı M.K.’ya (72) suç örgütlerince kimlik bilgilerinin çalındığı ve kullanılmaya çalışıldığını, L.S.’ye (52) ise kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyledi. İlk olarak, saat 14.30 sıralarında L.S.'nin Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine giden maske ve bereli şüpheli, kendisini sivil polis olarak tanıtarak, ikamette bulunan 29 Cumhuriyet altın ve 26 gram altını kutu içerisinde aldı. Durumdan şüphelenen L.S.'nin altın dolu kutuyu geri alması üzerine şüpheli hızla uzaklaştı.

        Aynı gün saat 16.10 sıralarında yine maske ve bereli bir şekilde M.K.'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ikametine giden şüpheli, "Sen savcı ve polise güvenmiyor musun?" diyerek eve girdi. İkamette bulunan 35 bin lira değerindeki 1 çift altın küpe ile 4 adet çeyrek altını alan şüpheli, ikametten hızla uzaklaştı.

        100'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

        M.K. ve L.S.’nin ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince 100'e yakın kamera görüntüsü izlenerek, dolandırıcının İ.B. isimli kişi olduğu belirlendi. Şüpheli, birçok araç değiştirerek kaçtığı İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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