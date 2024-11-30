Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da11 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 7'si Afganistan, 4'ü Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da11 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 7’si Afganistan, 4’ü Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

        İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Hamzabey ve Çeltikçi mahallerinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7’si Afganistan, 4’ü Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        İnegöl'de fabrikanın talaş deposunda çıkan yangın söndürüldü
        İnegöl'de fabrikanın talaş deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Barajlarındaki su seviyesi yüzde 14'e düşen Bursa'ya "yer altı barajı" öner...
        Barajlarındaki su seviyesi yüzde 14'e düşen Bursa'ya "yer altı barajı" öner...
        Savunma sanayisindeki atılımlar makine üreticilerinin motivasyonunu artırıy...
        Savunma sanayisindeki atılımlar makine üreticilerinin motivasyonunu artırıy...
        Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasında 3 kişi kusurlu bulundu
        Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasında 3 kişi kusurlu bulundu
        Kalkınma Ajansları "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı"nda buluş...
        Kalkınma Ajansları "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı"nda buluş...
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı