Kaldırımda bekleyen kadını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti (2)

ARAÇKİRALADIKTAN SONRA ALKOL ALMIŞ

Osmangazi ilçesinde bu sabah meydana gelen olayda, kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'ı tabancayla 8 el ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Yücel Kömlek'in yurt dışına yük taşıyan gemilerde elektrik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. Daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Yücel Kömlek'in silahlı saldırısında ölen Selma Tarcan’ın, Bursa'da bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalıştığı, sabah ise iş yerine gitmek üzere evinden ayrıldığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi Yücel Kömlek'in, çalıştığı gemiyle yaklaşık 6 ay süren yolculuğundan önceki gün döndükten sonra araç kiralayıp aşırı derecede alkol aldıktan sonra Selma Tarcan'ı öldürdüğü iddia edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.