Bursa'da 2 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir otelin çatısında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. Otelin çatı kısmında hasar oluşurken, otelde konaklayan müşterinin bulunmaması nedeniyle yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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