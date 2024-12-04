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        Bursa'da devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü öldü, sızan asit dereye karıştı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tanker devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:50
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        Bursa'da devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü öldü, sızan asit dereye karıştı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tanker devrildi. Tanker'in altında sıkışan sürücü Kıyasettin Kara (56) hayatını kaybetti, tankerden sızan asidin Mezit Deresi'ne karışması nedeniyle çevre köyler uyarıldı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ankara kara yolu Mezit mevkisinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin Kara yönetimindeki 41 AVZ 472 plakalı mono etilen glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen tanker, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada Kara, tanker altında sıkışarak hayatını kaybetti. İhbarla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Mezit Deresi ve çevreye sızan asit nedeniyle güvenlik önlemi aldı. AFAD ekiplerinin gelmesinin ardından Kara'nın cenazesinin çıkarılması bekleniyor.

        MAHALLE SAKİNLERİ UYARILDI

        Öte yandan tankerden sızan ve Mezit Deresi'ne karışan asit nedeniyle jandarma ekipleri, dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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