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        Bursa'da tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 55'e yükseldi

        MineAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde tavuk döner yedikten sonra fenalaşıp, hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi ile tedavi görenlerin sayısı, 55'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:25
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        Bursa'da tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 55'e yükseldi
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        MineAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde tavuk döner yedikten sonra fenalaşıp, hastanede gıda zehirlenmesi teşhisi ile tedavi görenlerin sayısı, 55'e yükseldi.

        Yenişehir ilçesinde dün saat 18.00'den sonra iddiaya göre, aynı işletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 17 kişi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler tedaviye alınırken, gece boyunca aynı şikayetle hastaneye 38 kişi daha müracaat etti. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan toplam 55 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Diğer yandan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinden alınan tavuk, sos ve salata numuneleri incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilirken, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özer işletmenin tahlil sonuçları çıkana kadar zabıta ekiplerince geçici olarak mühürlendiğini açıkladı. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşları 16-50 arasında değişen 55 kişinin hastaneye müracaat ettiği gıda zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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