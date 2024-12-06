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        Liseli Zeynep Naz'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye ilk duruşmada tahliye (2)

        YAKINLARITEPKİ GÖSTERDİ, ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİBursa'da, kamyonetle çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya'nın, ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine, Sarıkaya'nın ailesi ve arkadaşları tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:15
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        Liseli Zeynep Naz'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye ilk duruşmada tahliye (2)
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        YAKINLARITEPKİ GÖSTERDİ, ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Bursa’da, kamyonetle çarptığı Zeynep Naz Sarıkaya'nın, ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık’ın, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine, Sarıkaya’nın ailesi ve arkadaşları tepki gösterdi. Adliye önünde, ellerinde pankartlar ve Zeynep Naz’ın fotoğrafları ile bekleyen okul arkadaşları, duruşma sonrası sinir krizi geçirirken, annesi Gülsüm ile babası Yetkin Sarıkaya da gözyaşlarına boğuldu.

        Zeynep Naz’ın bir yakını ise “Bizim çocuğumuz paramparça oldu. O çocuk, nasıl çıkar. 1 sene yatmadan nasıl çıkar” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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