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        Gemlik'te hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen köpeği yedi; o anlar kamerada (2)

        'GÖRÜNTÜLEROLUMSUZLUĞUN VE İHMALİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'Bursa'da, Gemlik Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin, ölen bir köpeği yemesinin ardından Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren olayla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:45
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        Gemlik'te hayvan bakım evinde aç kalan köpekler, ölen köpeği yedi; o anlar kamerada (2)
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        ‘GÖRÜNTÜLEROLUMSUZLUĞUN VE İHMALİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR’

        Bursa’da, Gemlik Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde aç kalan köpeklerin, ölen bir köpeği yemesinin ardından Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren olayla ilgili açıklama yaptı. Deviren, olayın derin bir üzüntüyle karşılandığını belirterek, “Bugün iyi bir akşam olmadı. Barınakta yaşanan bu olay ve bize ulaşan bu görüntüler hiç kimsenin kabul etmeyeceği görüntüler. Köpeği olan birisi olarak söylüyorum içim çok dolu. Burada kapasitemiz belli, 75 tane sokak hayvanı var. Sokak hayvanları sokağa alıştığı için belki strese giriyorlar ve belki yaşamları onlara çok zor geliyor. Depolarımızda aslında mama var. Sokak hayvanlarının beslenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Uzmanlar bize stresten dolayı zayıfladıklarını söyledi. Görüntüler olumsuzluğun ve ihmalin olduğunu gösteriyor. İdari soruşturmamızı başlattık. Hukukçularımızı çağırdık az sonra burada olacaklar. Eğer savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiliyorsa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

        ‘SOKAK HAYVANLARI ÇÖP KUTUSUNA ATILMAMALI’

        Deviren, bölgedeki veterinerlerle irtibata geçtiklerini ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün incelemelerde bulunacağını söyleyerek, “Onların yaşamlarını koruyacağız. Hayvanlarımız sokaklarda güvenli değil. Orman Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerle 40 dönümlük bir arazi üzerinde bu bölgenin belki en iyi hayvan barınağı ile ilgili çalışmamız var. Bununla ilgili zemin etütleri yapıldı. Bu kabul edeceğimiz bir olay değil. Üzgün olmamız kaybettiğimiz sokak hayvanını geri getirmiyor. Yarından itibaren kaybettiğimiz sokak hayvanlarımız için hayvan mezarlığının yapılması adına çalışma başlatacağız. Sokak hayvanları çöp kutusuna atılmamalı” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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