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        1923 Mustafakemalpaşaspor-Pazar Spor : 0-1

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe HAKEMLER: Engin Atmaca, Berkay Diniz, Hakan Tunç1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Halil Bora, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:15
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        1923 Mustafakemalpaşaspor-Pazar Spor : 0-1
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        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe

        HAKEMLER: Engin Atmaca, Berkay Diniz, Hakan Tunç

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Halil Bora, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun (Dk. 84 Muhammed Emin Bektaş), Mehmet Berber, Ahmet Kayhan, Mehmet Bağlı (Dk. 69 Yiğithan Şengin), Çağlar Özel (Dk. 65 Furkan Özdemir), Doğanay Kılıç, Kerem Yaşa, Erdal Kaya

        PAZAR SPOR : Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın (Dk. 46 Berkehan Biçer), Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Dk. 62 Emre Kalkan), Esat Kabahel, Yavuz Alemdar, Göktuğ Yılmaz (Dk. 86 Ali Alperen Çelik ), Mustafa Sol (Dk. 87 Emirhan Atilla)

        GOLLER: Dk. 65 Göktuğ Yılmaz (Pazar Spor)

        SARI KARTLAR: Yavuz Alemdar , Erhan Şengül , Salih Şenbaş ( Pazar Spor)

        KIRMIZI KART: Yavuz Alemdar (İkinci sarıdan)

        TFF 3’üncü Lig 14’üncü hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Pazar Spor’a 1-0 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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