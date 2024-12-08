1923 Mustafakemalpaşaspor-Pazar Spor : 0-1
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe HAKEMLER: Engin Atmaca, Berkay Diniz, Hakan Tunç1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Halil Bora, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun (Dk.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe
HAKEMLER: Engin Atmaca, Berkay Diniz, Hakan Tunç
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Halil Bora, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun (Dk. 84 Muhammed Emin Bektaş), Mehmet Berber, Ahmet Kayhan, Mehmet Bağlı (Dk. 69 Yiğithan Şengin), Çağlar Özel (Dk. 65 Furkan Özdemir), Doğanay Kılıç, Kerem Yaşa, Erdal Kaya
PAZAR SPOR : Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın (Dk. 46 Berkehan Biçer), Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Dk. 62 Emre Kalkan), Esat Kabahel, Yavuz Alemdar, Göktuğ Yılmaz (Dk. 86 Ali Alperen Çelik ), Mustafa Sol (Dk. 87 Emirhan Atilla)
GOLLER: Dk. 65 Göktuğ Yılmaz (Pazar Spor)
SARI KARTLAR: Yavuz Alemdar , Erhan Şengül , Salih Şenbaş ( Pazar Spor)
KIRMIZI KART: Yavuz Alemdar (İkinci sarıdan)
TFF 3’üncü Lig 14’üncü hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Pazar Spor’a 1-0 mağlup oldu.
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