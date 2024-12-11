Kapılarını kredi kartıyla açtıkları 4 evden hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kredi kartıyla kapılarını açıp girdikleri 4 evden 200 bin TL’lik ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin soygun yaptıkları bir dairenin bulunduğu siteye giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle ile Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki 4 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürmeye başladı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, 2 kadın şüphelinin soygun yaptıkları bir dairenin bulunduğu siteye giriş ve çıkışları görüntülere yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin, hırsızlık yaptıktan sonra sitenin bahçesinden rahat tavırlarla çıkarak uzaklaştıkları görüldü.