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        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (2)

        2023'TEKİSİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANMIŞTIBursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki silahlı saldırı, 23 Eylül 2023'te Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin davanın 2'nci duruşmasında yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:05
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        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
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        2023'TEKİSİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

        Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki silahlı saldırı, 23 Eylül 2023’te Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin davanın 2'nci duruşmasında yaşandı. Tartıştığı garsonlar Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile güvenlik görevlisi Efendi Doğan'ı (45) tabancayla yaralayıp, kaçtıktan 128 gün sonra sahte kimlikle takside yakalandıktan sonra tutuklanan Mertcan Akça (26) ile olaya karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve davanın ilk duruşmasında 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla mahkeme salonunda tutuklanan Köksal Akça'nın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        TABANCAYI OĞLUNUN TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE İÇERİ SOKMUŞ

        Mertcan Akça'nın avukatı Gürkan Altun, 'usule aykırı yargılama yaptığı' gerekçesiyle mahkeme başkanının, davadan çekilmesini istedi. Avukat konuştuğu sırada, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korudu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ve oğlu, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

        SANIK BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ, 2 JANDARMA YARALANDI

        Binada bulunan polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, Bursa Adalet Sarayı'na takviye ekipler ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan 2 jandarma personelinin de durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ADLİYE BİNASI BOŞALTILDI, DURUŞMALAR ERTELENDİ

        Olayın ardından adliye binası boşaltılarak duruşmalar ertelendi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün gözaltına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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