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        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (3)

        BAKANMEMİŞOĞLU, YARALI JANDARMA PERSONELİNİ ZİYARET ETTİBir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan jandarma personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:40
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        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (3)
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        BAKANMEMİŞOĞLU, YARALI JANDARMA PERSONELİNİ ZİYARET ETTİ

        Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan jandarma personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

        BURSA ADLİYESİ’NDE İNCELEMEDE BULUNDU

        Bakan Memişoğlu, daha sonra Bursa Adliyesi'ne gelerek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile görüştü. Olayla ilgili bilgi alan Memişoğlu, incelemelerde bulunduktan sonra adliye binasından ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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