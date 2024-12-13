Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (3)

Bakan Memişoğlu, daha sonra Bursa Adliyesi'ne gelerek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile görüştü. Olayla ilgili bilgi alan Memişoğlu, incelemelerde bulunduktan sonra adliye binasından ayrıldı.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan jandarma personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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