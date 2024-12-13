Bursaspor Basketbol - Galatasaray: 82-105
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Musa Kazım ÇetinBURSASPOR BASKETBOL: Brown 16, Mutaf 14, Michineau 13, Grantham 12, Jones 11, Gavrilovic 9, Utku Ömer 6, Berkay Candan 1GALATASARAY: Palmer 30, Livingston 26, Delgado 13, Blumbergs 12, Cummings 10, Izundu 9, Efianayi 3, Göksenin Köksal 2 1'İNCİ PERİYOT: 24-23DEVRE: 41-493'ÜNCÜ PERİYOT: 61-84Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 105-82'lik skorla mağlup oldu.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin
BURSASPOR BASKETBOL: Brown 16, Mutaf 14, Michineau 13, Grantham 12, Jones 11, Gavrilovic 9, Utku Ömer 6, Berkay Candan 1
GALATASARAY: Palmer 30, Livingston 26, Delgado 13, Blumbergs 12, Cummings 10, Izundu 9, Efianayi 3, Göksenin Köksal 2
1’İNCİ PERİYOT: 24-23
DEVRE: 41-49
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-84
Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 105-82’lik skorla mağlup oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.