Komşunun aracını kurşunlayan sanık: Eşim hamile olduğunu söyleyince sevinçten havaya ateş ettim

BURSA’da, kavgalı olduğu komşusu Halaattin B.'nin (63) kullandığı kamyonetin arkasından 7-8 el ateş eden Ali Ü. (22), 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada suçlamaları reddetti. Ali Ü., “Olay günü eşim beni telefon ile arayıp, 'Ali gözümüz aydın. Bir çocuğumuz olacak' deyince çok sevindim. O heyecanla kurusıkı tabancamla havaya ateş ettim” diyen tutuklu sanık, ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 23 Mart’ta Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Ocak ayında Ali Ü., babasının kahvehanesinin önünde kamyonetiyle hızlı geçtiğini iddia ettiği Halaattin B. ile tartıştı. Ali Ü. yine iddiaya göre, olay günü yanında kızı Serap T. ile giden Halaattin B. yönetimindeki 50 ACB 129 plakalı kamyonete arkasından 7-8 el ateş etti. Kurşunlar araca isabet ederken, sürücü ve yanında bulunan kızı Serap T. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Baba ve kızının şikayeti üzerine yakalanıp, gözaltına alınan Ali Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BABA VE KIZI İÇİN AYRI AYRI CEZA İSTENDİ Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından Ali Ü. hakkında, her iki şikayetçi için ayrı ayrı olmak üzere, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık, Bursa 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Eşinin hamile olduğunu öğrenince, mutluluktan havaya ateş ettiğini öne süren Ali Ü., “Olaydan 2 ay önce, mahallemizde oturan Halaattin B. ile aracını hızlı sürdüğü için tartıştık ama şikayetçi olmadık. Olay günü eşim beni telefonla arayıp, 'Ali gözümüz aydın. Bir çocuğumuz olacak' deyince çok sevindim. O heyecanla, kurusıkı tabancamla havaya ateş ettim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kendilerine ateş etmedim. Ben panik atak ilacı kullanıyorum. O yüzden bu tarz bir olay yaşanmış olabilir” dedi.