Çalışırken spiral makinesiyle elini kesti

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde spiral makinesiyle plastik boru kesmek isteyen Ziya H., bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti. Kanlar içinde kalan ve baş parmağı kopan Ziya H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ziya H., ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.