Estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Bursa'da toprağa verildi

SOSYAL medya fenomeni Neşe Özkan (27), İstanbul’da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesi memleketi Bursa’da toprağa verilirken, ailesi ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti.

Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu. Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya fenomeni olan Özkan, dün İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesinde yeniden tedaviye alındı. İddiaya göre kalbi duran Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

‘SAĞLIKLI GİTTİĞİ HASTANEDEN, ÖLÜSÜNÜ ALDIK’ Neşe Özkan’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa’ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’ndeki Demetevler Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü öğrenilen Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan (36), kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü. Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu” dedi.

‘300 BİN LİRALIK AMELİYATI, 50 BİN’E YAPMIŞLAR’ Neşe Özkan’ın eniştesi Ufuk Öztürk (42) ise ameliyatın maliyetinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan’a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia etti. Bunun şüpheli bir durum olduğunu belirten Öztürk, “Karın gerdirme operasyonuyla hastaneye başvuruyor. Orada personel indirimi uygulanıyor. Şu şartlarda baktığımız zaman, yaklaşık 300 bin bandında olacak olan bir ameliyatı, 50 bin lira gibi uygun bir rakama yapıyorlar” diye konuştu.