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        Husumetli olduğu baba ile oğlunu tabancayla vurdu

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Ahmet Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:35
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        Husumetli olduğu baba ile oğlunu tabancayla vurdu
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        BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Ahmet Ç. (41), husumetli olduğu baba ve oğlunu tabancayla vurarak, yaraladı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Bandırma Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Ahmet Ç., husumetli olduğu M.Ş. ve oğlu Ö.Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ç., yanında bulunan tabancayla baba ile oğluna ateş etti. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Ahmet Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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