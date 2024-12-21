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        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı

        BURSA'da yaşayan ve İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından yaşamını yitiren sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan'ın (27) kocası polis memuru İskender Özkan (30), eşinin kalp rahatsızlığını bile bile ameliyata alındığını belirterek, "Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:55
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        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi: Doktorlar, kalbinden rahatsız olduğunu biliyorlardı
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        BURSA’da yaşayan ve İstanbul’da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından yaşamını yitiren sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan’ın (27) kocası polis memuru İskender Özkan (30), eşinin kalp rahatsızlığını bile bile ameliyata alındığını belirterek, “Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi. Fakat doktor bunu görmezden gelip, bile bile ameliyata aldı” dedi.

        Bursa’da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, 2 çocuk annesi Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu. Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 19 Aralık’ta İstanbul’un Gaziosmanpaşa’da ilçesindeki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu. İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran talihsiz kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Neşe Özkan’ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bursa’ya getirildi. Özkan için merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’ndeki Demetevler Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Neşe Özkan, gözyaşları arasında İsabey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        'EŞİMİN TETKİKLERİ EKSİK YAPILMIŞ'

        Eşi Neşe Özkan'ın ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri süren İskender Özkan, ''Eşim yaklaşık 5 yıl önce ilk çocuğumuzu doğurdu ve annelik ameliyatı olarak bilinen sezaryen sonrası oluşan karın sarkmasından rahatsız olduğu için yıllardır ameliyat olmak istediğini söylüyordu. Daha sonrasında eşim bir firmanın internette yayınladığı fotoğrafları güzel buldu ve hastaneye gittik. Sonrasında yatışımız oldu ve eşimin tetkikleri yapıldı. Ancak sonradan öğreniyoruz ki, eşimin tetkikleri eksik yapılmış'' dedi.

        'MESLEĞİMDE İNSANLARIN HAKKINI KORUYORUM, ŞİMDİ KENDİ HAKKIMI KORUYACAĞIM'

        Polis memuru olduğunu ve mesleğinde insanların hakkını koruduğu gibi kendi hakkını da koruyacağını belirten Özkan, ''Bu insanlar ülkeyi terk etmeden adalet önünde hesap vermek zorundalar. Bir an önce bu insanların yakalanmasını, tutuklanmasını istiyorum. Yurt dışına bile çıkışlarının engellenmesini istiyorum. Ben de bir polis memuruyum. Ben de birçok bu tarz olayların içinde bulundum ve insanların hakkını adaletini korumaları için mücadele ettim. Şimdi, eşimin hakkını korumak için mücadele edeceğim. Yaşanan bu olaydan hastane sorumludur. Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi. Fakat doktor bunu görmezden gelip, bile bile ameliyata aldı. Bunu da sırf para kazanmak için yaptılar'' diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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