Bursa'da metruk ev alev alev yandı

Yangın, 05.30 sıralarında Beyazıt Mahallesi 1'inci Kartal Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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