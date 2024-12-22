Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da metruk ev alev alev yandı

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 06:55 Güncelleme: 22.12.2024 - 07:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da metruk ev alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangın, 05.30 sıralarında Beyazıt Mahallesi 1'inci Kartal Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Antalya'da sağanak
        Antalya'da sağanak
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi: Doktorlar,...
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi: Doktorlar,...
        AK Parti Mudanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Kaan Gürbüz seçildi
        AK Parti Mudanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Kaan Gürbüz seçildi
        Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
        Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
        Otomobil, elektrik direğine çarptı; 2 yaralı
        Otomobil, elektrik direğine çarptı; 2 yaralı
        İnegöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        İnegöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı