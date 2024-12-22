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        İnegölspor – Adana 01 FK: 1-1

        STAT:İnegöl İlçeHAKEMLER: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilenİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:21 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:25
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        İnegölspor – Adana 01 FK: 1-1
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        STAT:İnegöl İlçe

        HAKEMLER: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilen

        İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk. 85 Alpay Koçaklı), Alican Özfesli (Dk. 52 Mustafa Mete Tetik), Ali Mert Aydın, Uğur Utlu (Dk. 76 Batuhan Günaldı), Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Dk.76 Hasan Alp Altınoluk), Sadık Arda Yılmaztürk

        ADANA 01 FK: Muharrem Tuncay Meral, Hakan Özkan, Fadıl Kocaoğlu, Yiğit Demir, Ahmet Ülük (Dk. 72 Alper Kadir Duruk), Fatih Somuncu, Yasin Kargı, Özkan Yıldırım (Dk. 90 Fatih Özkan), Ali Akkuş, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Dk. 46 Selim Ilgaz) , Mehmet Alp Kurt

        GOLLER: İbrahim Can Köse (İnegölspor), Yiğit Demir (Adana 01 FK)

        SARI KARTLAR: Hakan Özkan, Özkan Yıldırım (Adana 01 FK)

        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 17'nci hafta maçında İnegölspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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