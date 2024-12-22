İnegölspor – Adana 01 FK: 1-1
STAT:İnegöl İlçeHAKEMLER: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilenİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk.
STAT:İnegöl İlçe
HAKEMLER: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilen
İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Dk. 85 Alpay Koçaklı), Alican Özfesli (Dk. 52 Mustafa Mete Tetik), Ali Mert Aydın, Uğur Utlu (Dk. 76 Batuhan Günaldı), Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Dk.76 Hasan Alp Altınoluk), Sadık Arda Yılmaztürk
ADANA 01 FK: Muharrem Tuncay Meral, Hakan Özkan, Fadıl Kocaoğlu, Yiğit Demir, Ahmet Ülük (Dk. 72 Alper Kadir Duruk), Fatih Somuncu, Yasin Kargı, Özkan Yıldırım (Dk. 90 Fatih Özkan), Ali Akkuş, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Dk. 46 Selim Ilgaz) , Mehmet Alp Kurt
GOLLER: İbrahim Can Köse (İnegölspor), Yiğit Demir (Adana 01 FK)
SARI KARTLAR: Hakan Özkan, Özkan Yıldırım (Adana 01 FK)
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 17'nci hafta maçında İnegölspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
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