Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza saat 19.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tezcan D. (48) yönetimindeki 16 AYM 911 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşerek sürüklenen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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