Fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Eğriyol Sokak’ta bir fabrika inşaatında meydana geldi. Asma katta çalışan inşaat işçisi Burhan Ç., yukarı çekmek istediği demir borunun, yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Burhan Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burhan Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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