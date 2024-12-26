'Yerli Malı Haftası'na katılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi hastaneye kaldırıldı

Olay, Orhangazi ilçesindeki Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 6’sı bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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