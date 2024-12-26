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        'Yerli Malı Haftası'na katılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi hastaneye kaldırıldı

        BURSA'da, 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyecekleri tüketen 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:10
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        'Yerli Malı Haftası'na katılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi hastaneye kaldırıldı
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        BURSA'da, 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyecekleri tüketen 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, Orhangazi ilçesindeki Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 6’sı bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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