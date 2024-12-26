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        Elini yem makinesine kaptıran kadın yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde elini yem karma makinesine kaptıran Nurhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:05
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        Elini yem makinesine kaptıran kadın yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde elini yem karma makinesine kaptıran Nurhan K.(41), yaralandı.

        Olay saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bülbül sokakta faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Nurhan K., yem karma makinesinin bıçaklarını tamir etmeye başladı. O sırada keskin olan bıçak, sağ elinin 5 parmağını kesti. Parmakları kopma noktasına gelen kadın İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Parmaklarında derin kesiler oluşan kadın lk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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