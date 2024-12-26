Elini yem makinesine kaptıran kadın yaralandı

Olay saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bülbül sokakta faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Nurhan K., yem karma makinesinin bıçaklarını tamir etmeye başladı. O sırada keskin olan bıçak, sağ elinin 5 parmağını kesti. Parmakları kopma noktasına gelen kadın İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Parmaklarında derin kesiler oluşan kadın lk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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